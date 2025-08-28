#АЭС в Казахстане
События

"Машина за репост": скандал с блогерами-миллионниками получил продолжение

блогеры дарят машины, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 16:55 Фото: Instagram/zhanabylov_e
Скандал с блогерами Zhanabylov_e и elt6i (Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова) получил продолжение. Один из них попал под суд, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в Судебном кабинете. Административное дело в отношении Ерболата Жанабылова должны начать рассматривать сегодня, 28 августа.

Фото: office.sud.kz

В пресс-службе Министерства туризма и спорта (МТС) дали комментарий по этому поводу:

"26 августа 2025 года в отношении Е. Н. Жанабылова составлен протокол об административном правонарушении по части 6 статьи 445-1 Кодекса об административных правонарушениях РК (Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи), и по заявлению его адвоката дело направлено в специализированный межрайонный административный суд города Астаны для рассмотрения".

Что касается Эльмиры Толегеновой, то проверка ее действий через аккаунт "elt6i" продолжается.

"По итогам комитетом (Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС. – Прим. ред.) будет вынесено соответствующее решение", – сообщили в министерстве.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Гнев казахстанцев вызвало то, что Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова пообещали разыграть 10 машин среди тех подписчиков, которые сделают репост их публикации. А позже они опубликовали ссылку на курс Zhana Business, который стоит 30 тысяч тенге. И уточнили, что 10 машин разыграют среди тех, кто купит этот курс.

Фото: Instagram/zhanabylov_e

Примечательно, что, несмотря на гневную реакцию многих казахстанцев на такой ход, блогеры опубликовали контент с мужчиной, который якобы все-таки купил этот курс и выиграл машину.

Справочно. Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (393 200 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300 МРП (1 179 600 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500 МРП (1 966 000 тенге).

Сегодня, 28 августа, в Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о 34 блогерах, причастных к рекламе азартных онлайн-игр и заработавших на этом миллионы тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
