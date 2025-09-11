#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Жена Брюса Уиллиса призналась в мыслях о разводе

американский актер Брюс Уиллис с женой, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 16:33 Фото: Instagram/emmahemingwillis
Жена тяжело больного голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что хотела развестись с ним до постановки диагноза, сообщает Zakon.kz.

Эмма Хеминг Уиллис в интервью Vanity Fair откровенно рассказала о трудностях в отношениях с Брюсом до его диагноза деменции. Она была встревожена изменениями в муже.

"Я думала о разводе до диагноза деменции Брюса... ...Что происходит? Это не тот человек, за которого я вышла замуж", – вспоминает Эмма свои мысли в тот период.

Она рассматривала возможность развода, так как не могла разобраться в происходящем. Супруга "крепкого орешка" чувствовала, что брак рушится.

Ситуация изменилась после того, как Уиллису поставили диагноз фронтотемпоральной деменции. Эмма стала его опорой. Она не скрывает, что ей порой очень тяжело.

"Я была очень зла, очень расстроена, очень опечалена. Мне было очень трудно отделить то, на что я злюсь, от того, на кого я злюсь. Я была просто не в лучшем расположении духа. И это не пошло на пользу Брюсу, это не пошло на пользу нашим детям, это не пошло на пользу никому, особенно мне", – рассказала она о своем состоянии.

Брюс и Эмма поженились в 2009 году после его развода с актрисой Деми Мур. Пара воспитывает двух дочерей. Эмма считает, что сейчас их отношения стали глубже, чем просто "муж и жена".

Эмма Хеминг столкнулась с волной осуждения после выхода документального фильма ABC "Эмма и Брюс Уиллис: Нежданное путешествие", где она призналась, что супруг живет в отдельном доме. При этом она отметила, что была готова к такой реакции.

