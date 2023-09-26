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В Сети продюсера Димы Билана обвинили в наигранности

В Сети продюсера Димы Билана обвинили в наигранности Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Известный российский музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала видео с дня рождения младшего сына Арсения на странице в Instagram. Однако комментаторы вместо умилительных поздравлений стали оставлять упреки в адрес предпринимательницы, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Рудковская помогает сыну задуть свечи на праздничном торте.

"Арсюхе – три годика! Поздравляем нашего малыша", – сказано в подписи к видео.

Но трогательное видео не вызвало ажиотаж, многие пользователи обвинили Рудковскую в наигранности:

  • Все так наигранно, показушное. Еще раз убеждаюсь в том, что в обычных семьях больше любви и естественности.
  • Не чувствуется тепло от матери. Холодностью веет. Это чувствуется по манере говорить, по тону разговора.
  • Как будто с чужим ребенком для съемки стоит. Извините за правоту, если обидела своим мнением.
  • Как воспитательница в детском саду.
  • Холодная женщина!
  • Только красивая картинка не более
  • У него есть друзья? Или только съемки.

Пока со стороны соцсетей в адрес семьи идет негатив, трехлетний малыш идет стопам отца-чемпиона Евгения Плющенко.

У телеведущей и спортсмена двое сыновей: Александр и Арсений.

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В различных СМИ Рудковская заявляла, что у малыша серьезный характер и он любит командовать.

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