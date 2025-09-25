В жизни Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло радостное событие

Российский продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко отметили пятый день рождения сына Арсения, сообщает Zakon.kz.

Празднование прошло в семейном кругу: в доме супругов украсили комнату шарами золотого и голубого цветов, а на праздничном столе разместили торт с фруктами и свечами-фейерверками. Видео с мероприятия Рудковская опубликовала 25 сентября в Instagram.

"Любимый наш мальчик, Арсюша, с днем рождения, с первым юбилеем! Наш маленький директор", – написала она в подписи к публикации.

Поклонники пары оставили сотни поздравлений и теплых комментариев под постом.

А ранее стало известно, что казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан сообщила о скором выходе интервью с прокурором Айжан Аймагановой, которая вела дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

