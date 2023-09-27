Легендарный Роналдо женился в третий раз
Стоит отметить, что за плечами 47-летнего футболиста два брака. У Роналдо четверо детей, двое сыновей – Роналд и Александр, а также две дочери – Мария София и Мария Алиса. В декабре 2010 года Роналдо была сделана вазэктомия, так как футболист решил "прикрыть фабрику по производству детей".
Фото с мероприятия опубликованы на странице молодоженов в Instagram 26 сентября.
По данным различных СМИ, церемония бракосочетания прошла на Ибице в церкви Эс-Кубелл. На свадьбе присутствовало порядка 400 человек.
Роналдо – один из самых знаменитых футболистов в истории, ставший со сборной Бразилии чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.
После завершения спортивной карьеры он остался в футболе и сейчас владеет испанским клубом "Вальядолид" и бразильским "Крузейро".
Ранее сообщалось, что казахстанский футболист, защитник карагандинского клуба "Шахтер" Динмухамед Кашкен женился на 20-летней блогерше и модели.