Легендарный Роналдо женился в третий раз

Двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, лучший футболист в истории чемпионатов мира Роналдо сыграл свадьбу со своей возлюбленной – 33-летней моделью Селиной Локс, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что за плечами 47-летнего футболиста два брака. У Роналдо четверо детей, двое сыновей – Роналд и Александр, а также две дочери – Мария София и Мария Алиса. В декабре 2010 года Роналдо была сделана вазэктомия, так как футболист решил "прикрыть фабрику по производству детей".

Фото с мероприятия опубликованы на странице молодоженов в Instagram 26 сентября.

По данным различных СМИ, церемония бракосочетания прошла на Ибице в церкви Эс-Кубелл. На свадьбе присутствовало порядка 400 человек.

Роналдо – один из самых знаменитых футболистов в истории, ставший со сборной Бразилии чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.

После завершения спортивной карьеры он остался в футболе и сейчас владеет испанским клубом "Вальядолид" и бразильским "Крузейро".

Ранее сообщалось, что казахстанский футболист, защитник карагандинского клуба "Шахтер" Динмухамед Кашкен женился на 20-летней блогерше и модели.