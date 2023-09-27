Актер из фильм "8 миля" умер в возрасте 46 лет
Фото: facebook/patriciaa.breedlove
Нэшон Бридлав, актер, наиболее известный по участию в рэп-баттле против Эминема в фильме 2002 года "8 миля", ушел из жизни в возрасте 46 лет, сообщает Zakon.kz.
Его мать, Патриция Бридлав, подтвердила его смерть в посте в Facebook, опубликованном во вторник.
"С тяжелым сердцем я делюсь новостью о кончине моего любимого сына Нэшона Бридлава. Многие из вас знали его под псевдонимом "Лото, бык", имя, которое отражало его стойкость и решимость", — написала она.
Неясно, как умер Бридлав, но его смерть вызвала резонанс со стороны других деятелей музыкальной индустрии.
Рэп-баттл с участием Бридлава стал "изюминкой" фильма "8 миля".
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