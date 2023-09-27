Актер из фильм "8 миля" умер в возрасте 46 лет

Фото: facebook/patriciaa.breedlove

Нэшон Бридлав, актер, наиболее известный по участию в рэп-баттле против Эминема в фильме 2002 года "8 миля", ушел из жизни в возрасте 46 лет, сообщает Zakon.kz.

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