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Киркоров опубликовал новую песню Аллы Пугачевой

Киркоров опубликовал новую песню Аллы Пугачевой, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 23:16 Фото: Instagram/alla_orfey
Российский певец Филипп Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram новый трек Примадонны Аллы Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

Он поблагодарил певицу за выход новой песни. 

"Первое воскресенье весны. Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея. "Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Не беспокойся, я не брошусь камнем вниз. Не беспокойся. Я живу на бис!" – написал Киркоров.

Также он выразил благодарность автору музыки Константину Губину.

"Спасибо авторам – Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю", – заключил артист. 

Ранее Алла Пугачева сообщила в соцсетях о выходе своего альбома "P.S". Она отметила, что новые песни подарит своим поклонникам к юбилею. 15 апреля Примадонне исполнится 75 лет.

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