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Взлохмаченная Бритни Спирс опубликовала новое видео с танцами

Взлохмаченная Бритни Спирс опубликовала новое видео с танцами Фото: Instagram/britneyspears
Американская поп-певица Бритни Спирс любит эпатировать публику. Особенно, ей нравится делится домашними танцами, сообщает Zakon.kz.

Очередное видео исполнительна хита "Baby One More Time" опубликовала 18 февраля 2024 года.

В подписи к зажигательному ролику она написала, что ей нравится быть одной.

Стоит отметить, что комментирование к публикации отключено.

В середине января 2024 года Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram в 20-ю годовщину своего хита "Toxic". Тогда она написала, что больше никогда не вернется к музыке.

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Но спустя несколько дней вернулась в соцсеть и опубликовала танцевальные видео.

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