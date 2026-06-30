Умер Майкл Бирн, сыгравший в "Гарри Поттере", "Индиане Джонсе" и "Храбром сердце"
Причина смерти пока не раскрывается, пишет The Guardian.
В "Гарри Поттере" 2010 года Бирн сыграл пожилую версию персонажа Геллерта Грин-де-Вальда, роль которого позже исполнил Джонни Депп во франшизе "Фантастические твари". Также актер появлялся в крупных голливудских проектах, включая "Храброе сердце", где он сыграл солдата Смита, и "Индиану Джонса и последний крестовый поход", где исполнил роль злодея Фогеля.
Карьера Бирна началась в 1960-х годах на телевидении, а затем в театре, включая работу с Национальным театром Лондона под руководством Лоуренса Оливье. За свою карьеру он участвовал более чем в 170 проектах, среди которых "Банды Нью-Йорка", "Завтра не умрет никогда" и "Диана".
Актер оставил после себя бывшую супругу Кэрол Ниммонс, дочерей Тару и Брайони, а также троих внуков.
Ранее сообщалось, что умерла звезда "Лило и Стич" и "Звонка" Дэвей Чейз.