Лариса Долина сделала неожиданное заявление
В своем Instagram народная артистка РФ опубликовала фото, в котором она у зеркала позирует в красном облегающем платье.
Под публикацией артистка привела стихотворение Роберта Рождественского про красивую женщину:
Красивая женщина – это профессия.
И, если она до сих пор не устроена,
Ее осуждают и каждая версия
Имеет своих безусловных сторонников.
Ей, с самого детства, вскормленной не баснями,
Остаться одною, а, значит, бессильною намного страшнее,
Намного опаснее, чем, если б она не считалась красивою.
Пусть вдоволь листают романы прошедшие,
Пусть бредят дурнушки заезжими принцами.
А в редкой профессии сказочной женщины
Есть навыки, тайны и строгие принципы.
Идет она, молча, по улице трепетной, сидит, как на троне,
С друзьями заклятыми. Приходится жить, ежедневно расстрелянной
Намеками, слухами, вздохами, взглядами…
Подругам она улыбается весело.
Подруги ответят и тут же обидятся…
Красивая женщина – это профессия,
А все остальное – сплошное любительство!
"Этим постом я вовсе не хотела, чтобы вы все подумали, будто я считаю себя красавицей. Вовсе нет. Но, поверьте, нет некрасивых женщин", – неожиданно заявила Лариса Долина.
Но поклонники возразили своему кумиру и заявили, что она богиня и красавица:
- "Богиня".
- "Лариса лучшая!"
- "Наша вкусная ягодка".
- "А вы и есть красавица!"
- "Сразу видно, что вы профессиональная красавица!"
- "Но вы правильно сказали. Красивая женщина – это работа. И вы справились с этой работой. Недостаточно родиться красивой. Надо уметь сохранять эту красоту".
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