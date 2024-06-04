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Лариса Долина сделала неожиданное заявление

Лариса Долина сделала неожиданное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 10:18 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Известная российская эстрадная певица и актриса Лариса Долина заявила, что не считает себя красавицей. Но преданные фанаты не согласны с ней, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram народная артистка РФ опубликовала фото, в котором она у зеркала позирует в красном облегающем платье.

Под публикацией артистка привела стихотворение Роберта Рождественского про красивую женщину:

Красивая женщина – это профессия.

И, если она до сих пор не устроена,

Ее осуждают и каждая версия

Имеет своих безусловных сторонников.

Ей, с самого детства, вскормленной не баснями,

Остаться одною, а, значит, бессильною намного страшнее,

Намного опаснее, чем, если б она не считалась красивою.

Пусть вдоволь листают романы прошедшие,

Пусть бредят дурнушки заезжими принцами.

А в редкой профессии сказочной женщины

Есть навыки, тайны и строгие принципы.

Идет она, молча, по улице трепетной, сидит, как на троне,

С друзьями заклятыми. Приходится жить, ежедневно расстрелянной

Намеками, слухами, вздохами, взглядами…

Подругам она улыбается весело.

Подруги ответят и тут же обидятся…

Красивая женщина – это профессия,

А все остальное – сплошное любительство!

"Этим постом я вовсе не хотела, чтобы вы все подумали, будто я считаю себя красавицей. Вовсе нет. Но, поверьте, нет некрасивых женщин", – неожиданно заявила Лариса Долина.

Но поклонники возразили своему кумиру и заявили, что она богиня и красавица:

  • "Богиня".
  • "Лариса лучшая!"
  • "Наша вкусная ягодка".
  • "А вы и есть красавица!"
  • "Сразу видно, что вы профессиональная красавица!"
  • "Но вы правильно сказали. Красивая женщина – это работа. И вы справились с этой работой. Недостаточно родиться красивой. Надо уметь сохранять эту красоту".

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