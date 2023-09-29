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Бурак Озчивит прилетел в Алматы

Бурак Озчивит прилетел в Алматы Фото: Instagram/burakozcivit
Знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит 29 сентября 2023 года опубликовал фотографии, сделанные в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сперва в Instagram-Stories актер намекнул, что вылетает в Алматы.

Бурак Озчивит прилетел в Алматы

Фото: Instagram/burakozcivit

Спустя некоторое время Бурак Озчивит опубликовал серию снимков, под которыми оставил хештеги Казахстан и Алматы. Судя по фотографиям, актер остановился в пятизвездочном отеле The Ritz-Carlton Almaty, расположенном в бизнес-центре Esentai Tower.

Если верить хештегу, который Озчивит использовал под другой публикацией в Instagram, он уже успел побывать на горнолыжном курорте "Шымбулак".

В комментариях пользователи Казнета с радостью восприняли приезд Бурака.

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Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит посвятил трогательный пост жене

Отметим, что звезда турецкого кино Бурак Озчивит прилетел в Алматы на фан-встречу. Она пройдет сегодня в 19:00 во Дворце Республики. На мероприятии Ne Prosto Orchestra исполнит любимые саундтреки из сериала #KaraSevda (Черная любовь). На встрече будут разыграны лотерейные 10 билетов, обладатели которых смогут сфотографироваться и получить автограф звезды прямо на сцене.

Ранее редакция Zakon.kz разыгрывала шесть билетов на эту фан-встречу. С результатами розыгрыша вы можете ознакомиться на нашей странице в Instagram.

5 июня 2023 года Бурак Озчивит поделился фотографиями со дня рождения супруги – турецкой актрисы кино и телевидения Фахрие Эвджен, которую трогательно поздравил с 37-летием. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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