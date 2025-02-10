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Культура и шоу-бизнес

Бурак Озчивит прилетел в Россию

Концерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 06:50 Фото: Instagram/burakozcivit
9 февраля звезда турецких сериалов Бурак Озчивит вновь прилетел в Татарстан, сообщает Zakon.kz.

О том, что он планирует вылетать в Россию, Озчивит рассказал еще 8 февраля. Актер опубликовал фотографии его образа, а именно утепленной шапки и куртки, в которых решил вылететь в Татарстан.

А уже 9 февраля актер опубликовал новые фото на своей странице в Instagram, которые отметил хештегом "Москва". При этом он приземлился в Альметьевске. Звезду турецких сериалов пригласили для участия в киноконцерте "Музыка турецких сериалов".

В социальных сетях пользователи обратили внимание, что иностранец достаточно сильно утеплился для визита в Татарстан. Многие также предположили, что ему понравилось попасть в такую зиму.

Фото: Instagram/burakozcivit

В Москве Бурака Озчивита все-таки ждут. В Кремлевском дворце 10 февраля запланирован концерт турецкой музыки с участием симфонического оркестра.

К слову в начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году музыкального конкурса "Интервидение". Это аналог известного конкурса "Евровидение". А в авторстве новой песни Полины Гагариной заподозрили Константина Меладзе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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