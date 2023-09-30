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Фанаты устроили символическое прощание с Даблдором

Фанаты устроили символическое прощание с Даблдором Фото: скриншот с видео
Поклонники фильмов и книг о Гарри Поттере устроили символическое прощание с актером Майклом Гэмбоном, сыгравшим Дамблдора. Фанаты собрались у замка Хогвартса и подняли палочки вверх, сообщает Zakon.kz.

Печальная традиция, которая описана в книгах о волшебнике Гарри Поттере – поднимать волшебные палочки вверх при прощании с персонажем произведений, прошла у здания Хогвартс в тематическом парке в Орландо, США. Фанаты попрощались с Дамблдором, сыгравший его актер Майкл Гэмбон скончался накануне, пишет АиФ.

Во вселенной Гарри Поттера Гэмбон сыграл профессора Дамблдора. В поттериаде он начал сниматься с третьей части, после кончины первого исполнителя этой роли Ричарда Харриса. Однако фанатам он так и запомнился, как главный учитель Гарри Поттера, Дамлбдор. Он скончался 28 сентября. Актеру было 82 года.

Сауле Маликова
США
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