Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кевину Спейси грозит банкротство после секс-скандала

американский актер, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 19:48 Фото: Instagram/kevinspacey
Американский актер Кевин Спейси в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что испытывает финансовые трудности из-за миллионных долгов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hill, дом артиста в Балтиморе конфискован и продается с аукциона, поскольку у него все еще много судебных счетов, которые он не может выплатить.

"Я должен вернуться в Балтимор и сдать все свои вещи на хранение. Я не уверен, где я теперь буду жить", – заявил Спейси.

Между тем отмечается, что пока артисту удается избежать банкротства. Актер верит, что все же сумеет вернуться в строй.

Звезду сериала "Карточный домик", одного из самых успешных актеров современности обвинил в изнасиловании актер фильма Star Trek Энтони Рапп, которому на тот момент было 14 лет. За его заявлением последовали и другие жалобы на неподобающее поведение Спейси, однако ни одна из них не дошла до суда.

В тот период артист признавался, что в считанные часы потерял все: работу, отношения, профессиональный авторитет. Он лишился роли в "Карточном домике", а режиссер Ридли Скотт в фильме "Все деньги мира" решил заменить Кевина Спейси на Кристофера Палмера.

На большой экран после секс-скандала он вернулся в мае 2021 года.

Читайте также

жертвы в секторе Газы
Более 37 тысяч человек погибли со время израильских ударов по Газе
Елена Беляева
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: