Кевину Спейси грозит банкротство после секс-скандала

Американский актер Кевин Спейси в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что испытывает финансовые трудности из-за миллионных долгов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hill, дом артиста в Балтиморе конфискован и продается с аукциона, поскольку у него все еще много судебных счетов, которые он не может выплатить.



"Я должен вернуться в Балтимор и сдать все свои вещи на хранение. Я не уверен, где я теперь буду жить", – заявил Спейси.

Между тем отмечается, что пока артисту удается избежать банкротства. Актер верит, что все же сумеет вернуться в строй.

Звезду сериала "Карточный домик", одного из самых успешных актеров современности обвинил в изнасиловании актер фильма Star Trek Энтони Рапп, которому на тот момент было 14 лет. За его заявлением последовали и другие жалобы на неподобающее поведение Спейси, однако ни одна из них не дошла до суда.

В тот период артист признавался, что в считанные часы потерял все: работу, отношения, профессиональный авторитет. Он лишился роли в "Карточном домике", а режиссер Ридли Скотт в фильме "Все деньги мира" решил заменить Кевина Спейси на Кристофера Палмера.

На большой экран после секс-скандала он вернулся в мае 2021 года.