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Заставляли сделать фото – в Казнете критикуют фанатов Бурака Озчивита

Бурак Озчивит в Алматы Фото: Instagram/burakozcivit
В Сети появилось видео с фан-встречи турецкого актера Бурака Озчивита. Встреча прошла в Алматы, сообщает Zakon.kz.

29 сентября в Алматы прошла фан-встреча турецкого актера Бурака Озчивита. В соцсетях появились кадры, которые не понравились пользователям Казнета.

На кадрах видно, как люди настойчиво подходят к своему кумиру во время его выступления (актер отвечал на вопросы, сидя в кресле с микрофоном в руке) и просили сфотографироваться. Актеру приходилось прерываться.

Также видно, как охранники и мобилографы пытались остановить настойчивых фанатов, однако они все равно пропускали людей.

Комментаторы отметили низкую культуру приема зарубежных гостей. 



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Алматы Казахстан
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