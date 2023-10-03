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Мама Кайрата Нуртаса поделилась секретом счастливой семейной жизни

Мама Кайрата Нуртаса поделилась секретом счастливой семейной жизни Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова накануне, 2 октября 2023 года, опубликовала новое видео в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В ролике можно увидеть, как мама популярного певца Кайрата Нуртаса катает тесто и делится секретом счастливой семейной жизни.

"Я хочу поделиться советом с девочками, взятым из моей жизни. Даже когда вы дома, будьте одеты красиво. Благодаря этому дети будут рады, муж будет уважать. И еще, многие за столом с мужьями ругаются, из-за чего дети расстраиваются. Поэтому изо всех сил старайтесь улыбаться и выглядеть красиво. Это хорошо для будущего ваших сыновей, которые так же будут уважать своих жен. Все, что вы хотите сказать мужу, скажите лично в спальной. Не стоит унижать мужа при детях, тогда и дети будут уважать папу", – поделилась Гульзира Айдарбекова.

По ее словам, если придерживаться всего вышеперечисленного, "муж будет вас уважать и ценить вашу мудрость".

"Что вы думаете? Пожалуйста, напишите свои мысли. Мне продолжать выкладывать такое?" – обратилась Гульзира Айдарбекова к своим подписчицам.

Большинство фолловеров согласились с матерью Кайрата Нуртаса, но нашлись и те, кто сделал ей замечание:

  • "Правильно! Вы такая женственная".
  • "Если бы вы надели фартук, то было бы прекрасно".
  • "Жалко такое красивое платье, нужно было фартук надеть".
  • "Правильно говорите, продолжайте делиться такими советами".
  • "Улыбаться-то смогу, но что делать, если нет красивых нарядов?"
  • "Все прекрасно, но было бы еще лучше, если бы вы надели фартук. Жалко платье".

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Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах

Ранее Гульзира Айдарбекова ответила на интересный вопрос подписчицы в Instagram – почему они с мужем Нуртасом Айдарбековым живут в двух разных городах (она – в Алматы, муж – в Астане). Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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