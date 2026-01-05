Мама Кайрата Нуртаса сообщила радостную новость

Известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова накануне поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

57-летняя мама любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса объявила, что вновь стала бабушкой. Средняя невестка звездного семейства – блогер Айгерим Саркенова (замужем за Аяном Нуртасом) – родила третьего ребенка.

"Наша невестка Айгера только что родила принцессу... Поздравьте любимую невестку моего мужа!" – написала Гульзира Айдарбекова 4 января 2026 года.

Она также напомнила, что в прошлом году внуков подарили старший и младший сыновья: у Кайрата родилась дочь, у Зангара – сын.

Подписчики Айдарбековой поздравили ее большую семью с очередным пополнением:

"Бауы берик болсын".

"Какая прекрасная новость!"

"Все три невестки очень хорошие".

"Пусть вырастет любимицей народа, как дядя Кайрат".

"Маленькая куколка, добро пожаловать в светлый мир. Расти на радость своим родителям".

"Поздравляю! Желаю себе такую же свекровь, как вы... Вы любите невесток, как своих дочерей".

В ноябре 2025 года Гульзира Айдарбекова выступила с видеообращением, в котором осудила распространяемые в соцсетях слухи о своем сыне Кайрате Нуртасе.