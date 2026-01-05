#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Мама Кайрата Нуртаса сообщила радостную новость

блогер Айгерим Саркенова, продюсер Гульзира Айдарбекова, актриса Жулдыз Абдукаримова, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:56 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Гульзира Айдарбекова накануне поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

57-летняя мама любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса объявила, что вновь стала бабушкой. Средняя невестка звездного семейства – блогер Айгерим Саркенова (замужем за Аяном Нуртасом) – родила третьего ребенка.

"Наша невестка Айгера только что родила принцессу... Поздравьте любимую невестку моего мужа!" – написала Гульзира Айдарбекова 4 января 2026 года.

Она также напомнила, что в прошлом году внуков подарили старший и младший сыновья: у Кайрата родилась дочь, у Зангара – сын.

Подписчики Айдарбековой поздравили ее большую семью с очередным пополнением:

  • "Бауы берик болсын".
  • "Какая прекрасная новость!"
  • "Все три невестки очень хорошие".
  • "Пусть вырастет любимицей народа, как дядя Кайрат".
  • "Маленькая куколка, добро пожаловать в светлый мир. Расти на радость своим родителям".
  • "Поздравляю! Желаю себе такую же свекровь, как вы... Вы любите невесток, как своих дочерей".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:56
"А Жулдыз?": в Казнете обсуждают видео родителей Кайрата Нуртаса с младшим внуком

В ноябре 2025 года Гульзира Айдарбекова выступила с видеообращением, в котором осудила распространяемые в соцсетях слухи о своем сыне Кайрате Нуртасе.

