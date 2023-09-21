Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах

Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова 21 сентября 2023 года ответила на интересный вопрос подписчицы в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Мама певца Кайрата Нуртаса накануне, 20 сентября, вслед за сыном опубликовала трогательный видеоролик. Его она посвятила своему мужу Нуртасу Айдарбекову.

В комментариях большинство пожелали родителям Кайрата Нуртаса счастья и долгих лет совместной жизни. Но одна из подписчиц задала матери певца интересный вопрос:

"Почему вы живете в двух разных городах? Вы – в Алматы, муж – в Астане".

Через некоторое время она все-таки получила ответ.

"Мы живем вместе, только работа в двух городах, поэтому летаем еженедельно. Около 10 дней вместе, неделя или 3-4 дня в двух городах с работой. Нет выхода, работа такая", – подчеркнула Гульзира Айдарбекова.

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