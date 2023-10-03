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Беременная Айжан Байзакова рассказала, на кого будет похож ребенок

Беременная Айжан Байзакова рассказала, на кого будет похож ребенок Фото: Instagram/lera_karamelka, Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова, которая находится в интересном положении, рассказала, что они с мужем Нурбеком сделали 3D-узи и увидели лицо малыша, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories, опубликованных сегодня, 3 октября 2023 года, инстадива поведала, что после проведенного 3D-узи она стала переживать, что роды будут преждевременными из-за веса ребенка. Но, по словам Айжан, так не делается, и все будет по сроку.

Также Байзакова рассказала, на кого будет похож малыш:

"Мы вчера сделали 3D-узи, увидели лицо мелкого, и знаете, он – копия Нурбека, ему только бороды не хватает, а так тот же нос, губы, уши".

Слухи о второй беременности Айжан Байзаковой ходили давно, но инстадива подтвердила это лишь 10 июля 2023 года.

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24 сентября Айжан Байзакова рассказала, что находится на седьмом месяце беременности. Ее ребенок должен появиться на свет в ноябре. Блогер предложила своей аудитории необычный конкурс: тот, кто угадает имя будущего ребенка Байзаковой, выиграет 50 тысяч тенге.

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