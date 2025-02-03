#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
518.14
537.57
5.27
Культура и шоу-бизнес

"Мать года": Оксана Самойлова разыграла младших детей

&quot;Мать года&quot;: Оксана Самойлова разыграла младших детей, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 17:34 Фото: Instagram/samoylovaoxana
Популярный российский блогер и предпринимательница Оксана Самойлова не перестает веселить своих подписчиков в Instagram забавными семейными роликами. На этот раз жена рэпера Джигана решила разыграть младших детей – дочь Майю и сына Давида, сообщает Zakon.kz.

При посещении одного из супермаркетов 36-летняя знаменитость предложила детям взять все, что они хотят. Майя и Давид быстро справились с поставленной задачей и заполнили корзину продуктами, но Оксана неожиданно заявила, что не взяла кошелек. Повисло молчание, после которого дочь предложила вернуть продукты на места. Но блогер предложила детям другой вариант:

"Давайте, может быть, тихонечко заберем и не оплатим?"

На это Майя и Давид сказали утвердительно: "Нет", добавив, что за это их накажет полиция.

Позднее долгие уговоры Самойловой взяли верх, и дети почти согласились на "преступление", но родительница вовремя остановила их у кассы. Вдохнувший с облегчением Давид радостно заявил:

"Да мы так и думали, что какой-то розыгрыш".

Под публикацией за 3 февраля 2025 года подписчики уже прозвали Оксану матерью года, а Давида – настоящим мужчиной. Другие обратили внимание, что дети Джигана и Самойловой не разбалованные, так как набрали в корзину нужные для всей семьи продукты, а не игрушки:

  • "Мать года".
  • "Давидик самый умный".
  • "Ребенок аж заматерился".
  • "Давид вырастет настоящим мужчиной. С ранних лет мыслит правильно".
  • "Давид уже понял, что спокойно пожить в этой семье без розыгрышей не удастся".
  • "Дети честные и не разбалованные. Они даже не знают, что мама может купить таких 10 магазинов".
  • "А никого не смущает, что после "берите, что хотите!" дети взяли чай и еще, в основном, набрали нормальную продуктовую корзину. Мои, как минимум бы, стеллаж с игрушками и тонной шоколадок положили туда".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 17:34
Оксана Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ее бесят
, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 17:34

В октябре 2024 года подобным образом сыновей разыграла популярная казахстанская блогерша и бизнесвумен Карина Оксукпаева. В итоге, фолловеры и ее прозвали "Матерью года".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
36-летняя Мария Погребняк опубликовала свадебные фото
Культура и шоу-бизнес
18:05, Сегодня
36-летняя Мария Погребняк опубликовала свадебные фото
"Грэмми-2025": обнаженная Бьянка Цензори и триумф Бейонсе
Культура и шоу-бизнес
15:07, Сегодня
"Грэмми-2025": обнаженная Бьянка Цензори и триумф Бейонсе
P. Diddy вывозили из тюрьмы под покровом ночи
Культура и шоу-бизнес
15:00, Сегодня
P. Diddy вывозили из тюрьмы под покровом ночи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: