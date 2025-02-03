"Мать года": Оксана Самойлова разыграла младших детей

Популярный российский блогер и предпринимательница Оксана Самойлова не перестает веселить своих подписчиков в Instagram забавными семейными роликами. На этот раз жена рэпера Джигана решила разыграть младших детей – дочь Майю и сына Давида, сообщает Zakon.kz.

При посещении одного из супермаркетов 36-летняя знаменитость предложила детям взять все, что они хотят. Майя и Давид быстро справились с поставленной задачей и заполнили корзину продуктами, но Оксана неожиданно заявила, что не взяла кошелек. Повисло молчание, после которого дочь предложила вернуть продукты на места. Но блогер предложила детям другой вариант:

"Давайте, может быть, тихонечко заберем и не оплатим?"

На это Майя и Давид сказали утвердительно: "Нет", добавив, что за это их накажет полиция.

Позднее долгие уговоры Самойловой взяли верх, и дети почти согласились на "преступление", но родительница вовремя остановила их у кассы. Вдохнувший с облегчением Давид радостно заявил:

"Да мы так и думали, что какой-то розыгрыш".

Под публикацией за 3 февраля 2025 года подписчики уже прозвали Оксану матерью года, а Давида – настоящим мужчиной. Другие обратили внимание, что дети Джигана и Самойловой не разбалованные, так как набрали в корзину нужные для всей семьи продукты, а не игрушки:

"Мать года".

"Давидик самый умный".

"Ребенок аж заматерился".

"Давид вырастет настоящим мужчиной. С ранних лет мыслит правильно".

"Давид уже понял, что спокойно пожить в этой семье без розыгрышей не удастся".

"Дети честные и не разбалованные. Они даже не знают, что мама может купить таких 10 магазинов".

"А никого не смущает, что после "берите, что хотите!" дети взяли чай и еще, в основном, набрали нормальную продуктовую корзину. Мои, как минимум бы, стеллаж с игрушками и тонной шоколадок положили туда".

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В октябре 2024 года подобным образом сыновей разыграла популярная казахстанская блогерша и бизнесвумен Карина Оксукпаева. В итоге, фолловеры и ее прозвали "Матерью года".