"Когда успели родить третьего": жена Айкына показала подросших детей
Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.
"Один из осенних вечеров", – лаконично подписала совместные фотографии с детьми Омиргали.
Подписчики в очередной раз закидали Жулдыз комплиментами и пожелали ей счастья. Также они отметили, что дети очень похожи на Айкына:
- "Какие сладкие".
- "Будьте счастливы".
- "Вы очень красивая".
- "Санжар – красавчик".
- "Айя – сладкая малышка".
- "Айя – красотка, как мама".
- "Ваша доча очень похожа на отца".
Но многие фолловеры не поняли, откуда на фото взялся третий малыш. Ведь в браке у Омиргали и Толепбергена родились двое деток: сын Санжар и дочка Айя. Любопытные фанаты пары закидали Жулдыз вопросами, когда она успела родить третьего, а некоторые из них даже отметили, что младшенький похож на маму:
- "Кто третий ребенок?"
- "Младшенький похож на маму".
- "Третий малыш очень похож на тебя".
- "Третий ребенок не похож на Айкына".
- "Когда вы успели родить третьего ребенка?"
Отметим, что Айкын Толепберген был женат дважды. В первом браке у него родились двое детей: сын Ансар и дочь Асылым.
Материал по теме
Ранее известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которая в июле 2023 года второй раз стала бабушкой, опубликовала фотографию с важного мероприятия внучки. Подробнее можете узнать по ссылке выше.