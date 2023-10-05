"Когда успели родить третьего": жена Айкына показала подросших детей

Экс-солистка группы КешYou и вторая жена казахстанского исполнителя Айкына Толепбергена – Жулдыз Омиргали – показала подросших детей, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

"Один из осенних вечеров", – лаконично подписала совместные фотографии с детьми Омиргали.

Подписчики в очередной раз закидали Жулдыз комплиментами и пожелали ей счастья. Также они отметили, что дети очень похожи на Айкына:

"Какие сладкие".

"Будьте счастливы".

"Вы очень красивая".

"Санжар – красавчик".

"Айя – сладкая малышка".

"Айя – красотка, как мама".

"Ваша доча очень похожа на отца".

Но многие фолловеры не поняли, откуда на фото взялся третий малыш. Ведь в браке у Омиргали и Толепбергена родились двое деток: сын Санжар и дочка Айя. Любопытные фанаты пары закидали Жулдыз вопросами, когда она успела родить третьего, а некоторые из них даже отметили, что младшенький похож на маму:

"Кто третий ребенок?"

"Младшенький похож на маму".

"Третий малыш очень похож на тебя".

"Третий ребенок не похож на Айкына".

"Когда вы успели родить третьего ребенка?"

Отметим, что Айкын Толепберген был женат дважды. В первом браке у него родились двое детей: сын Ансар и дочь Асылым.

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