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"Когда успели родить третьего": жена Айкына показала подросших детей

"Когда успели родить третьего": жена Айкына показала подросших детей Фото: Instagram/zhuldyzomirgali_official
Экс-солистка группы КешYou и вторая жена казахстанского исполнителя Айкына Толепбергена – Жулдыз Омиргали – показала подросших детей, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

"Один из осенних вечеров", – лаконично подписала совместные фотографии с детьми Омиргали.

Подписчики в очередной раз закидали Жулдыз комплиментами и пожелали ей счастья. Также они отметили, что дети очень похожи на Айкына:

  • "Какие сладкие".
  • "Будьте счастливы".
  • "Вы очень красивая".
  • "Санжар – красавчик".
  • "Айя – сладкая малышка".
  • "Айя – красотка, как мама".
  • "Ваша доча очень похожа на отца".

Но многие фолловеры не поняли, откуда на фото взялся третий малыш. Ведь в браке у Омиргали и Толепбергена родились двое деток: сын Санжар и дочка Айя. Любопытные фанаты пары закидали Жулдыз вопросами, когда она успела родить третьего, а некоторые из них даже отметили, что младшенький похож на маму:

  • "Кто третий ребенок?"
  • "Младшенький похож на маму".
  • "Третий малыш очень похож на тебя".
  • "Третий ребенок не похож на Айкына".
  • "Когда вы успели родить третьего ребенка?"

Отметим, что Айкын Толепберген был женат дважды. В первом браке у него родились двое детей: сын Ансар и дочь Асылым.

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