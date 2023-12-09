Димаш исполнил легендарную казахскую песню в Венгрии

Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген поделился кадрами, на которых он исполняет легендарную казахскую песню "Құсни, Қорлан" на шикарном красном фортепиано, сообщает Zakon.kz.

Находящийся в гастрольной поездке Димаш Кудайберген даже отдыхает за музыкальными инструментами. Так певец поделился с поклонниками кадрами, на которых он играет легендарную песню "Құсни, Қорлан".





"Сейчас я нахожусь в Венгрии. Во время работы решил сыграть нашу народную песню "Құсни, Қорлан", – подписал видео Димаш.

Поклонники тепло отреагировали на красивое исполнение легендарной песни и поделились впечатлениями в комментариях. Многие отметили необычный инструмент, на котором певец исполнил мелодию.

Автор песни "Құсни, Қорлан", певец и композитор Естай, родился в Павлодарской области в 1874 году. В детстве он страстно увлекся музыкой, а уже в 16 лет стал известным исполнителем народных песен. Слава о нем пронеслась по всей степи.

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