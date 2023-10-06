"Моя мама – королева": сын Байзаковой умилил казахстанцев
На видеороликах, опубликованных в Instagram, блогер рассказывает, что у нее нет секретов от мужа.
"Даже когда мне подружка что-то говорит, я предупреждаю, что расскажу все мужу. Конечно, ему может и неинтересно. Он просто делает вид, что слушает, но я все продолжаю", – заявила Байзакова.
Но больше всего подписчикам понравился отрывок с участием сына блогера. Малыш во время беседы прервал взрослых, парировав: "Моя мама – королева".
"Если сын уверен, что ты "королева", то в чем ты можешь сомневаться?" – говорится в подписи к ролику.
Кроме того, поклонники в комментариях отметили сдержанность мужа и изменения в поведении блогера.
- Алан – красавчик.
- Какой сладкий малыш.
- Сын – настоящий мужчина.
- Умный малыш. Вовремя вставил свое слово.
- Айжана такая нежная, женственная. С Нурбеком изменилась, ей так идет.
- Нурбек отлично себя вел. Сдержанный спокойный.
- Милота.
- Настоящая женщина!
- Умничка такой, сладусь, – подытожили подписчики.
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