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"Моя мама – королева": сын Байзаковой умилил казахстанцев

"Моя мама королева": сын Байзаковой умилил казахстанцев Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова с мужем Нурбеком и сыном посетили шоу Динары Сатжан. Об этом стало известно из их социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

На видеороликах, опубликованных в Instagram, блогер рассказывает, что у нее нет секретов от мужа.

"Даже когда мне подружка что-то говорит, я предупреждаю, что расскажу все мужу. Конечно, ему может и неинтересно. Он просто делает вид, что слушает, но я все продолжаю", – заявила Байзакова.

Но больше всего подписчикам понравился отрывок с участием сына блогера. Малыш во время беседы прервал взрослых, парировав: "Моя мама – королева".

"Если сын уверен, что ты "королева", то в чем ты можешь сомневаться?" – говорится в подписи к ролику.

Кроме того, поклонники в комментариях отметили сдержанность мужа и изменения в поведении блогера.

  • Алан – красавчик.
  • Какой сладкий малыш.
  • Сын – настоящий мужчина.
  • Умный малыш. Вовремя вставил свое слово.
  • Айжана такая нежная, женственная. С Нурбеком изменилась, ей так идет.
  • Нурбек отлично себя вел. Сдержанный спокойный.
  • Милота.
  • Настоящая женщина!
  • Умничка такой, сладусь, – подытожили подписчики.

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