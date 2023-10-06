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"Подрабатывала вебкам-моделью": жена стендап-комика впервые прокомментировала скандал

"Подрабатывала вебкам-моделью": жена стендап-комика впервые прокомментировала скандал Фото: Instagram/cam.woman
Жена стендап-комика Славы Комиссаренко рассказала, что действительно работала вебкам-моделью, то есть появлялась обнаженной в онлайн-трансляциях на специальных сайтах. По ее словам, она простила себя за эту ошибку, сообщает Zakon.kz.

6 октября жена стендап-комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова опубликовала пост в Telegram, где рассказала подробности своей бурной жизни, о которой общественности стало известно после громкого скандала.

"Много лет назад я подрабатывала вебкам-моделью. Это длилось несколько недель, и до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из моей памяти, потому что порицание подобных действий так или иначе заставляет тебя оставить их самыми потайными и забыть", – написала Шашкова.

По словам девушки, у нее "не было должного полового воспитания и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия".

"Я воспитывала в себе лучшие качества и жила жизнью обычной женщины, которая хотела счастья, собаку, строила планы на будущее. И все мои потайные желания на сегодняшний день были – это посетить Антарктиду и путешествовать по Америке на машине. Но произошло то, что произошло. И значит, так должно было случиться. Я простила себе эту ошибку и на этом ставлю точку во всей этой истории". Юлия Шашкова

Популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился в сентябре 2023 года. Его избранницей стала Юлия Шашкова. Не успели молодожены насладиться медовым месяцем, как в интернете всплыли не совсем приятные подробности прошлого жены юмориста. 

По его словам, он прочел новости, в которых говорится, что его избранница работала вебкам-моделью, во время медового месяца на Мальдивах. Когда он спросил жену о связи с секс-индустрией, та все отрицала.

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