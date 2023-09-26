Известный стендап-комик узнал о бурном прошлом жены после свадьбы

Совсем недавно стало известно, что популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился. Его избранницей стала Юлия Шашкова. Не успели молодожены насладиться медовым месяцем, как в Интернете всплыли не совсем приятные подробности прошлого жены юмориста, сообщает Zakon.kz.

Новость о том, что экс-участник программы Stand Up женился, разлетелась еще на прошлой неделе. Комиссаренко и Шашкова опубликовали в соцсетях фотографии со свадьбы. Под снимками фолловеры стали писать, что избранница комика якобы раньше работала вебкам-моделью.

Фото: Instagram/cam.woman

Накануне, 25 сентября 2023 года, стендапер отреагировал на новости о вебкам-прошлом своей жены.

"Вы, наверное, видели новости, что я женился, и еще много всякого в этих новостях. В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всем сказать. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется". Слава Комиссаренко

По его словам, "сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно".

"Но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца. Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения". Слава Комиссаренко

Юморист отметил, что ему "просто очень грустно от того, что все так получилось".

16 июля 2023 года известный комик Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой. Кадры с торжества, на котором присутствовали самые близкие пары, выложила жена юмориста в соцсетях. Об их романе стало известно в сентябре 2021 года – тогда комик и актриса появились вместе на премии журнала GQ.