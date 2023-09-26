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Известный стендап-комик узнал о бурном прошлом жены после свадьбы

Известный стендап-комик узнал о бурном прошлом жены после свадьбы Фото: Instagram/slavakomissarenko
Совсем недавно стало известно, что популярный белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился. Его избранницей стала Юлия Шашкова. Не успели молодожены насладиться медовым месяцем, как в Интернете всплыли не совсем приятные подробности прошлого жены юмориста, сообщает Zakon.kz.

Новость о том, что экс-участник программы Stand Up женился, разлетелась еще на прошлой неделе. Комиссаренко и Шашкова опубликовали в соцсетях фотографии со свадьбы. Под снимками фолловеры стали писать, что избранница комика якобы раньше работала вебкам-моделью.

Известный стендап-комик узнал о бурном прошлом жены после свадьбы

Фото: Instagram/cam.woman

Накануне, 25 сентября 2023 года, стендапер отреагировал на новости о вебкам-прошлом своей жены.

"Вы, наверное, видели новости, что я женился, и еще много всякого в этих новостях. В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всем сказать. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется".Слава Комиссаренко

По его словам, "сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно".

"Но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца. Я не чувствую себя рассерженным, обиженным и жаждущим отмщения".Слава Комиссаренко

Юморист отметил, что ему "просто очень грустно от того, что все так получилось".

16 июля 2023 года известный комик Евгений Чебатков женился на актрисе Вере Дровениковой. Кадры с торжества, на котором присутствовали самые близкие пары, выложила жена юмориста в соцсетях. Об их романе стало известно в сентябре 2021 года – тогда комик и актриса появились вместе на премии журнала GQ.

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