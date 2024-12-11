Самый дорогой самолет показала Баян Алагузова

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, отдыхающая с мужем Турсеном и дочерями в Дубае, 11 декабря 2024 года побывала на международной авиавыставке, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories 50-летняя многодетная мама показала несколько самолетов Gulfstream, в том числе самый крутой и дорогой.

"Это самый дорогой самолет в мире. Его стоимость варьируется от 80 млн долларов и выше. Он набирает самую максимальную высоту среди всех самолетов. Здесь не случается повышения или понижения давления, потому что все время полета вы дышите чистым воздухом. Скорость набирает он свыше 1000 км/ч – самый быстрый... Ну и мечта – приобрести такой самолет", – сказала Баян Алагузова.

Ранее сообщалось, что испанские врачи поставили Баян Алагузовой необычный диагноз. Именно из-за него она уже месяц находится в Дубае.