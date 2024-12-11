Лера Кудрявцева стала похожа на Ким Кардашьян
Фото: Instagram/leratv
Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева сменила имидж и стала похожа на американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщает Zakon.kz.
11 декабря знаменитость на своей странице в Instagram разместила фотографию, на которой она предстала в образе брюнетки.
"Как мне брюнеткой? Что скажете?" – спросила Кудрявцева у своей аудитории.
Подписчики сразу же принялись обсуждать новый образ телеведущей и сравнили ее с Ким Кардашьян, но были и те, кто заявил, что теперь Лера стала похожа на Монику Беллуччи:
- Ким Кардашьян у нас дома! А мне нравится, очень свежо и интересно, выглядит дорого и роскошно!
- Ким Кардашьян отдыхает.
- Наша Моника Беллуччи!
Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева перепела песню Ирины Аллегровой и нарвалась на хейт.
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