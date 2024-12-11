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Культура и шоу-бизнес

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» развелась с мужем-спортсменом

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 04:14 Фото: Instagram/annasedokova
Бывшая солистка популярного трио Анна Седокова развелась с третьим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, сообщает Zakon.kz.

Заявление о разводе поступило в судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы 16 октября. Согласно правилам, паре дали время на примирение. Беседа сторон состоялась 22 ноября, а 9 декабря прошло первое и единственное заседание, на котором они не присутствовали. Общих детей у экс-супругов нет, поэтому все вопросы удалось уладить оперативно.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 04:14

Фото: Instagram/annasedokova

В карточке дела на сайте мировых судей города Москвы появилась информация, что иск певицы был удовлетворен.

Анна Седокова, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 04:14

Фото: суд Москвы

Теперь по закону у Анны и Яниса есть месяц, чтобы обжаловать это решение.

Янис Тимма играл в России за "Зенит", УНИКС и "Химки". В конце 2021 года латвиец уехал из России, играл в США, Пуэрто-Рико, Турции и Испании.

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года, но об их свадьбе стало известно в июле 2020 года. В сентябре того же года певица и баскетболист поженились. При этом Анна почти на 10 лет старше Яниса. Ему 32 года, а ей 41. У певицы это был третий брак.

8 декабря известная соцсеть выбрала самые популярные звездные пары 2024 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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