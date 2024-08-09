О группе "Руки Вверх!" сняли фильм
Фото: Instagram/sezhukov
Вышел первый трейлер фильма про группу "Руки Вверх!", сообщает Zakon.kz.
Фильм об истории жизни Сергея Жукова: начиная с детства в Димитровграде и заканчивая сегодняшним днем. Также полностью показывается история становления группы.
Фото: Instagram/sezhukov
Примечательно, что Жукова в детстве сыграл его сын Энджел Жуков. В молодости – Влад Прохоров, а в наши дни самого себя сыграл сам музыкант. Еще в фильме снялся один из основателей группы Алексей Потехин.
А в новом ASMR-фильме четко передали звуки птиц и диких животных.
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