О группе "Руки Вверх!" сняли фильм

Вышел первый трейлер фильма про группу "Руки Вверх!", сообщает Zakon.kz.

Фильм об истории жизни Сергея Жукова: начиная с детства в Димитровграде и заканчивая сегодняшним днем. Также полностью показывается история становления группы.

Фото: Instagram/sezhukov

Примечательно, что Жукова в детстве сыграл его сын Энджел Жуков. В молодости – Влад Прохоров, а в наши дни самого себя сыграл сам музыкант. Еще в фильме снялся один из основателей группы Алексей Потехин.

А в новом ASMR-фильме четко передали звуки птиц и диких животных.