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О группе "Руки Вверх!" сняли фильм

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 04:30 Фото: Instagram/sezhukov
Вышел первый трейлер фильма про группу "Руки Вверх!", сообщает Zakon.kz.

Фильм об истории жизни Сергея Жукова: начиная с детства в Димитровграде и заканчивая сегодняшним днем. Также полностью показывается история становления группы.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 04:30

Фото: Instagram/sezhukov

Примечательно, что Жукова в детстве сыграл его сын Энджел Жуков. В молодости – Влад Прохоров, а в наши дни самого себя сыграл сам музыкант. Еще в фильме снялся один из основателей группы Алексей Потехин.

А в новом ASMR-фильме четко передали звуки птиц и диких животных.

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