Али Окапов рассказал о неприятном разговоре со взрослым артистом
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов на странице в Instagram поделился с подписчиками одной досадной историей, сообщает Zakon.kz.
Свои размышления певец опубликовал 8 октября.
"Во взрослении мне не нравится то, что в детстве для тебя было незыблемым авторитетом, во взрослой жизни разочаровывает. Ты понимаешь, что те вещи, которые тебе внушали, в которые ты верил, оказываются совсем не теми".Али Окапов
Часто это, по словам Окапова, касается и людей.
"Недавно был очень неприятный разговор со взрослым артистом, который просто разрушил стереотип о мудрости и возвышенности взрослых мастеров искусства. Жаль, но, наверное, это мне надо еще быстрее взрослеть и перестать ожидать всякое. Люди бывают разные и не всегда они такие же, как о них думают, глядя на них на экран".Али Окапов
Комментаторы решили поддержать сына Розы Рымбаевой в трудную минуту:
- А мудрость не дается с годами и сединой, она в сознании.
- В жизни еще разных "мастеров" встретите. Не принимайте все близко к сердцу.
- Из-за этой ситуации не надо торопиться взрослеть.
- Ты большой молодец, что разбираешься в людях, видишь того, что было скрытно!
- Главное, ты сам оставайся человеком с большой буквы!
- Иногда, к сожалению, старость приходит одна без мудрости.
- Частенько разочаровываешься в людях. Надо просто пройти мимо.
17 сентября Окапов показал поклонникам сына. Он отметил, что все его желания, чтобы ребенок рос здоровым.
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