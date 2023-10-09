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Али Окапов рассказал о неприятном разговоре со взрослым артистом

Али Окапов рассказал о неприятном разговоре со взрослым артистом Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов на странице в Instagram поделился с подписчиками одной досадной историей, сообщает Zakon.kz.

Свои размышления певец опубликовал 8 октября.

"Во взрослении мне не нравится то, что в детстве для тебя было незыблемым авторитетом, во взрослой жизни разочаровывает. Ты понимаешь, что те вещи, которые тебе внушали, в которые ты верил, оказываются совсем не теми".Али Окапов

Часто это, по словам Окапова, касается и людей.

"Недавно был очень неприятный разговор со взрослым артистом, который просто разрушил стереотип о мудрости и возвышенности взрослых мастеров искусства. Жаль, но, наверное, это мне надо еще быстрее взрослеть и перестать ожидать всякое. Люди бывают разные и не всегда они такие же, как о них думают, глядя на них на экран".Али Окапов

Комментаторы решили поддержать сына Розы Рымбаевой в трудную минуту:

  • А мудрость не дается с годами и сединой, она в сознании.
  • В жизни еще разных "мастеров" встретите. Не принимайте все близко к сердцу.
  • Из-за этой ситуации не надо торопиться взрослеть.
  • Ты большой молодец, что разбираешься в людях, видишь того, что было скрытно!
  • Главное, ты сам оставайся человеком с большой буквы!
  • Иногда, к сожалению, старость приходит одна без мудрости.
  • Частенько разочаровываешься в людях. Надо просто пройти мимо.

17 сентября Окапов показал поклонникам сына. Он отметил, что все его желания, чтобы ребенок рос здоровым.

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