Али Окапов рассказал о неприятном разговоре со взрослым артистом

Казахстанский артист Али Окапов на странице в Instagram поделился с подписчиками одной досадной историей, сообщает Zakon.kz.

Свои размышления певец опубликовал 8 октября.

"Во взрослении мне не нравится то, что в детстве для тебя было незыблемым авторитетом, во взрослой жизни разочаровывает. Ты понимаешь, что те вещи, которые тебе внушали, в которые ты верил, оказываются совсем не теми". Али Окапов

Часто это, по словам Окапова, касается и людей.

"Недавно был очень неприятный разговор со взрослым артистом, который просто разрушил стереотип о мудрости и возвышенности взрослых мастеров искусства. Жаль, но, наверное, это мне надо еще быстрее взрослеть и перестать ожидать всякое. Люди бывают разные и не всегда они такие же, как о них думают, глядя на них на экран". Али Окапов

Комментаторы решили поддержать сына Розы Рымбаевой в трудную минуту:

А мудрость не дается с годами и сединой, она в сознании.

В жизни еще разных "мастеров" встретите. Не принимайте все близко к сердцу.

Из-за этой ситуации не надо торопиться взрослеть.

Ты большой молодец, что разбираешься в людях, видишь того, что было скрытно!

Главное, ты сам оставайся человеком с большой буквы!

Иногда, к сожалению, старость приходит одна без мудрости.

Частенько разочаровываешься в людях. Надо просто пройти мимо.

17 сентября Окапов показал поклонникам сына. Он отметил, что все его желания, чтобы ребенок рос здоровым.