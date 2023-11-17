Али Окапов обратился к сыну

Казахстанский поп-исполнитель Али Окапов после возвращения из Таиланда сообщил поклонникам радостную новость и поделился ей на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Композитор разместил фотографии с семьей 17 ноября 2023 года.

"Моему ребенку сегодня 9 месяцев. Самое главное – будь здоров, мой малыш", – написал Окапов в подписи к публикации.

Также он отметил жену Акерке Буркитбай, маму Розу Рымбаеву и брата Мади.

Армия поклонников с восторгом отреагировала на праздничную дату и оставила ряд теплых пожеланий.

Супруга Окапова также решила разделить радость с подписчиками. Она отметила, что быть мамой – прекрасное чувство.

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Акерке Буркитбай и Али Окапов сыграли свадьбу в 2020 году.

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А в марте 2023 года Окапов впервые показал сына на тое. Малыша назвали Зейн.