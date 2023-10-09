Новое фото Павла Дурова вызвало ажиотаж в Сети
Фото: Instagram/durov
Российский предприниматель Павел Дуров опубликовал свежее фото на странице в Instagram. Кроме того, сооснователь ВКонтакте порассуждал об искусственном интеллекте, сообщает Zakon.kz.
Портрет долларового миллиардера был опубликован 9 октября 2023 года.
Дуров отметил, что некоторые люди боятся, что искусственный интеллект поработит человечество.
"Но в каком-то смысле уже получилось – через алгоритмы рекомендации по контенту. Сколько часов в день вы проводите на своих устройствах?" – обратился он к подписчикам.
Фото Дурова вызвало бурное обсуждение в комментариях. Кто-то не скупится на комплименты по поводу превосходной физической формы, иные просто иронизируют, а третьи и вовсе озадачены не естественным видом программиста.
- Паш, ты сам как ИИ выглядишь.
- Мы проводим на своих устройствах явно меньше времени, чем ты в спортзале.
- Капец у него лицо серьезное, я бы его каким-нибудь министром назначил.
- Когда один раз устроила фотосет и выкладываешь фотки из него в течение следующих пяти лет.
- Паш, ты зачем оделся?
- Можно контакт вашего косметолога?
- Паш, ты выглядишь как ненастоящий уже.
- Паша, обнови одежду.
- Пашу просили вернуть стену, но стеной стал он сам.
- Почему не голый?
- Нео из Матрицы, – отмечают подписчики.
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