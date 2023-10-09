Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новое фото Павла Дурова вызвало ажиотаж в Сети

Новое фото Павла Дурова вызвало ажиотаж в Сети Фото: Instagram/durov
Российский предприниматель Павел Дуров опубликовал свежее фото на странице в Instagram. Кроме того, сооснователь ВКонтакте порассуждал об искусственном интеллекте, сообщает Zakon.kz.

Портрет долларового миллиардера был опубликован 9 октября 2023 года.

Дуров отметил, что некоторые люди боятся, что искусственный интеллект поработит человечество.

"Но в каком-то смысле уже получилось – через алгоритмы рекомендации по контенту. Сколько часов в день вы проводите на своих устройствах?" – обратился он к подписчикам.

Фото Дурова вызвало бурное обсуждение в комментариях. Кто-то не скупится на комплименты по поводу превосходной физической формы, иные просто иронизируют, а третьи и вовсе озадачены не естественным видом программиста.

  • Паш, ты сам как ИИ выглядишь.
  • Мы проводим на своих устройствах явно меньше времени, чем ты в спортзале.
  • Капец у него лицо серьезное, я бы его каким-нибудь министром назначил.
  • Когда один раз устроила фотосет и выкладываешь фотки из него в течение следующих пяти лет.
  • Паш, ты зачем оделся?
  • Можно контакт вашего косметолога?
  • Паш, ты выглядишь как ненастоящий уже.
  • Паша, обнови одежду.
  • Пашу просили вернуть стену, но стеной стал он сам.
  • Почему не голый?
  • Нео из Матрицы, – отмечают подписчики.

Материал по теме

Павел Дуров с голым торсом покорил комментаторов

В мае 2023 года фотографии Дурова с голым торсом и черной накидкой также спровоцировали пользователей на дискуссии.

Читайте также

Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт
Наталья Ионова
Певица Глюкоза вылетела из Израиля в Россию
Анастасия Московчук
Россия Дуров Павел
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления