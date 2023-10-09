Новое фото Павла Дурова вызвало ажиотаж в Сети

Российский предприниматель Павел Дуров опубликовал свежее фото на странице в Instagram. Кроме того, сооснователь ВКонтакте порассуждал об искусственном интеллекте, сообщает Zakon.kz.

Портрет долларового миллиардера был опубликован 9 октября 2023 года.

Дуров отметил, что некоторые люди боятся, что искусственный интеллект поработит человечество.

"Но в каком-то смысле уже получилось – через алгоритмы рекомендации по контенту. Сколько часов в день вы проводите на своих устройствах?" – обратился он к подписчикам.

Фото Дурова вызвало бурное обсуждение в комментариях. Кто-то не скупится на комплименты по поводу превосходной физической формы, иные просто иронизируют, а третьи и вовсе озадачены не естественным видом программиста.

Паш, ты сам как ИИ выглядишь.

Мы проводим на своих устройствах явно меньше времени, чем ты в спортзале.

Капец у него лицо серьезное, я бы его каким-нибудь министром назначил.

Когда один раз устроила фотосет и выкладываешь фотки из него в течение следующих пяти лет.

Паш, ты зачем оделся?

Можно контакт вашего косметолога?

Паш, ты выглядишь как ненастоящий уже.

Паша, обнови одежду.

Пашу просили вернуть стену, но стеной стал он сам.

Почему не голый?

Нео из Матрицы, – отмечают подписчики.

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В мае 2023 года фотографии Дурова с голым торсом и черной накидкой также спровоцировали пользователей на дискуссии.