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Пользователи Сети обсуждают новую фотографию Павла Дурова

основатель ВК Фото: Instagram/durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров выложил в Instagram фотографию, на которой он запечатлен в воде с обнаженным торсом, сообщает Zakon.kz.

В посте он поразмышлял о развитии цивилизации.

"По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной", – написал предприниматель.


В комментариях пользователи сделали ряд комплиментов Дурову.

– Мы просили вернуть стену, а не стать стеной.

– Опять нейросеть сгенерировала изображение идеального человека.

– Хватит заставлять мужиков комплексовать.

Ранее предприниматель уже рассуждал на тему ИИ. Однако его поклонников тогда тоже больше заинтересовали внешние данные миллиардера

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