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Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа

Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан накануне, 8 октября 2023 года, в Instagram-Stories показала долгожданный подарок, который получила от мужа Раймбека Бактыгереева (известен под сценическим псевдонимом Raim), сообщает Zakon.kz.

Артистка получила от супруга долгожданный гаджет Apple, который просила почти месяц назад.

Видеоролик, опубликованный в Instagram-Stories, Есмахан лаконично подписала: "Raim, мое сердце", сопроводив запись смайликом в виде розового сердца.

12 сентября 2023 года компания Apple презентовала новую линейку iPhone 15. Через пару дней Ерке Есмахан через соцсети обратилась к мужу Раймбеку Бактыгерееву. Она опубликовала фото новых iPhone 15, и спросила у Raim, можно ли ей уже выбирать цвет.

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