Димаш показал фанатам съемки нового клипа

Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал в соцсетях небольшое видео со съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

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