Димаш показал фанатам съемки нового клипа
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал в соцсетях небольшое видео со съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.
"Съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе. Всем хорошего дня", – подписал видео Димаш.
Поклонники заявили, что уже ждут новый клип с нетерпением. Они уверены, что творится новый шедевр.
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