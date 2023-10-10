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Димаш показал фанатам съемки нового клипа

Димаш показал фанатам съемки нового клипа Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал в соцсетях небольшое видео со съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе, сообщает Zakon.kz.

"Съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе. Всем хорошего дня", – подписал видео Димаш.

Поклонники заявили, что уже ждут новый клип с нетерпением. Они уверены, что творится новый шедевр.

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