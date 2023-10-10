Режиссеру "Ералаша" помогли в Казахстане

Режиссер киножурнала "Ералаша" Марина Сулейманова оставила кошелек с важными документами, деньгами и ключами от квартиры в такси, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жамбылской области, гражданка России Марина Сулейманова оставила свой бумажник в такси. После прибытия на таможенный пункт пропуска она поняла, что потеряла его и сразу же обратилась к полицейскому.

Инспектор патрульной полиции Мадияром Асубаевым просмотрел камеры наблюдения и установил автомобиль.

За короткое время портмоне с ценными вещами в целости и сохранности было возвращено владелице.

"Буквально за полчаса полицейский оперативно нашел и вернул мне утерянную вещь. Я уже была в отчаянии, так как находилась в чужой стране, не знала к кому обратиться и что делать. Но патрульный инспектор меня успокоил и пообещал найти кошелек. Выражаю огромную благодарность жамбылским полицейским за такую поддержку, профессиональную работу и отличную службу. Восхищена высокими результатами и активной позицией сотрудника полиции, он незамедлительно среагировал на мое обращение", – сказала Марина Сулейманова.

Марина Сулейманова– режиссер, сценарист, продюсер. Окончила Высшие курсы режиссеров и сценаристов в 2002 году. С 2005 года – режиссер киножурнала "Ералаш".