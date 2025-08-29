Полицейские помогли иностранцу, который потерял документы в Шымкенте

В Шымкенте полицейские вернули иностранцу документы, забытые в такси, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в полиции, в дежурную часть поступила информация о том, что гражданин Нигерии оставил свои документы в такси.

"Экипаж №541 в составе Нурсултана Салиева и Абзала Абдезова незамедлительно выехал по вызову. Благодаря системе видеонаблюдения полицейские быстро установили водителя такси, забрали документы и вернули их владельцу. Кроме того, иностранца доставили в место его временного проживания", – поделились полицейские.

Гражданин Нигерии выразил искреннюю благодарность стражам порядка за оперативную и профессиональную помощь, пожелав им успехов в службе.

