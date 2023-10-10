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Дима Билан очаровал Сеть новой фотосессией

Дима Билан очаровал Сеть новой фотосессией Фото: Instagram/bilanofficial
Российский артист Дима Билан поделился с подписчиками новым видео с фотосессии. Преданные фанаты не смогли сдержать восхищения в комментариях, сообщает Zakon.kz.

Ролик был опубликован на личной странице певца 10 октября 2023 года.

"Готовимся. Как думаете, к чему?" – обратился к подписчикам заслуженный артист России.

Во время съемок 41-летний Билан сменил несколько нарядов, которые пришлись по вкусу армии поклонников. Они и осыпали актера комплиментами.

  • Дима, до чего же красивый!
  • Вечно юный и красивый Дима Билан.
  • А эти шелковые, струящиеся по телу майки... это же вообще...
  • Такой красавец! Выглядите просто офигенно!
  • Невероятный Дима! Шикарные образы!
  • Как же вам идут все эти шикарные костюмы, невозможно красив! – говорится под видео.

В мае 2023 года артисту пришлось опровергать слухи о конфликте с Сергеем Лазаревым. В своей публикации он заявил: Не дождетесь!".

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