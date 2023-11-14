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Дима Билан похвастался новой квартирой с видом на Кремль

Дима Билан похвастался новой квартирой с видом на Кремль Фото: Instagram/bilanofficial
Известный российский исполнитель Дима Билан купил новую роскошную квартиру. Артист опубликовал небольшое видео и показал апартаменты, сообщает Zakon.kz.

Публикация была сделана 14 ноября 2023 года на странице в Instagram.

"А из нашего окна площадь Красная видна! Ну что, официально с новосельем! Началось планирование нового года и ремонта!" – заявил заслуженный артист России.

Армия поклонников порадовалась за кумира и оставила ряд добрых пожеланий.

Ранее в СМИ сообщалось, что стоимость квартиры составляет около 90 млн рублей (более 455 млн тенге). Рядом с домом находится известная музыкальная школа "Гнесинка". По планам Билана, в квартире будет обустроена музыкальная студия.

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В конце октября 2023 года Билан в социальных сетях сообщил о смерти любимого кота Соломона, за жизнь которого артист боролся в течение последних нескольких лет.

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