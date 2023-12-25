Брюс Уиллис опубликовал новое фото в окружении семьи

Американский продюсер и музыкант Брюс Уиллис порадовал подписчиков новым семейным снимком, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 25 декабря 2023 года на личной странице актера в Instagram.

"С Рождеством!" – кратко говорится в описании.

В кадре присутствуют жена Эмма Хеминг-Уиллис, дети и экс-супруга Деми Мур.

Сегодня, 25 декабря 2023 года, католики и протестанты всего мира отмечают Рождество Христово.

Напомним, что весной 2022 года семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру. Причиной стал тяжелый диагноз – афазия.

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В сентябре 2023 года жена актера поделилась новыми сведениями о его состоянии. По ее словам, сложно сказать, понимает ли сам Брюс Уиллис, что у него неизлечимое заболевание.