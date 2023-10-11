Принц Гарри и Меган Маркл обвинили соцсети в разрушении детской психики

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри и его супруга Меган Маркл раскритиковали социальные сети за негативное влияние на здоровье детей и призвали ужесточить их модерацию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Associated Press 11 октября, принц Гарри и Меган Маркл выступили на конференции по психическому здоровью в Нью-Йорке, представляя собственную благотворительную организацию Archewell Foundation. Супруги, которые ранее неоднократно жаловались на вторжение СМИ, папарацци и соцсетей в их частную жизнь, обвинили популярные социальные сети в негативном влиянии на детей.

Принц Гарри и его жена заявили, что соцсети должны пересмотреть правила модерации контента и принять меры против "вызывающих зависимость приложений", которые вредят психическому здоровью детей и подростков. На конференции также выступили родители подростков, потерявшие детей из-за ситуаций, связанных с бесконтрольным использованием соцсетей. Принц Гарри заявил, что хочет "предоставить как можно больше поддержки" родителям подростков, а Меган Маркл пообещала внести свой вклад в работу по превращению социальных сетей в "более безопасное и более позитивное пространство".

По словам супругов, они уже обсудили с представителями нескольких крупных соцсетей ужесточение модерации контента. Приведет ли это к каким-то конкретным изменениям, они не уточнили.

Принц Гарри и Меган Маркл ранее нередко критиковали СМИ и соцсети за повышенный интерес к их частной жизни. В июле стало известно, что сын короля Карла III решил подать в суд на популярный британский таблоид The Sun.