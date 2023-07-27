Принц Гарри планирует выступить против Sun в суде

Высокий суд Лондона рассмотрит часть иска принца Гарри против медиагруппы News Group Newspapers (NGN), которой принадлежит издание Sun, сообщает Zakon.kz.

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри подал в суд на газеты Sun и Mirror еще в 2019 году. Он обвинил репортеров во взломе его телефона и прослушку голосовой почты, сообщает газета Guardian.

В июне 2023 года герцог Сассекский дал показания в суде, выступив в качестве свидетеля против компании Mirror Group Newspapers (MGN), издающей газету Mirror, в рамках иска о возмещении ущерба за предполагаемый незаконный сбор сведений о нем.

38-летний принц Гарри утверждает, что он стал мишенью для журналистов и частных детективов, работающих в News Group Newspapers (NGN), издателе Sun и ныне несуществующей News of the World.

На слушаниях в апреле NGN попросила суд закрыть дело герцога, утверждая, что оно было возбуждено слишком поздно, потому что он должен был узнать раньше, что у него есть потенциальное требование.

В свою очередь суд постановил, что герцог Сассекский не может подать иск против NGN и ныне не существующей News Of The World по делу о взломе его телефона, однако остальная часть его иска касательно других обвинений о незаконном сборе информации может быть рассмотрена.

Что касается иска о взломе телефона принца в целях прослушки разговоров, то он не будет рассмотрен, поскольку иск был подан слишком поздно, заявил судья.

Ранее, появились слухи о том, что принц Гарри и Меган Маркл временно разошлись. Из-за финансовых трудностей принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили пожить на разных континентах