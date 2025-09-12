Принц Гарри стремится примирить короля Великобритании с Меган Маркл
Фото: flickr/Raph_PH
Принц Гарри задумался о примирении отца Чарльз III с Меган Маркл и их детьми, сообщает Zakon.kz.
Об этом изданию Dailу Mail рассказал инсайдер.
"Стало ясно, что Гарри теперь сожалеет о некоторых своих поступках. Он хочет восстановить отношения с семьей и народом Великобритании. Это может стать началом чего-то, что, по крайней мере, позволит им снова стать полноценной большой семьей", – говорится в сообщении.
Он также отметил, что король тоже стремится восстановить отношения с сыном и хочет проводить время с внуками, которых он не видел три года.
Ранее сообщалось, что принц Гарри попытается воссоединиться с семьей на похоронах тети.
