В Казахстане снимут ремейк корейского фильма "Скандалисты"
Комедия, режиссером которой выступит выпускница Нью-Йоркской академии киноискусств Алена Алмаз, является ремейком корейского хита "Скандалисты". В 2008 году фильм стал одним из самых кассовых в прокате Кореи, его посмотрело свыше 8 млн зрителей, а исполнители главных ролей получили множество наград.
Кастинг на главные роли в казахстанской версии идет полным ходом. Результат работы съемочной команды зрители увидят на больших экранах уже в следующем году – прокат запланирован на январь 2025 года.
Напомним, продюсерская компания Tiger Films является ведущим производителем кино в Казахстане. Основанная в 2021 году, за время своего существования под брендом Tiger Films вышло 30 картин, в числе которых комедии "Бойдақ күйеу – Женатый холостяк", "Байдың қызын аламын", "Бишарашки" и многие другие.
Big Ocean – южнокорейская компания, крупнейший производитель в индустрии развлечений, медиа и продакшна. Основанная в 2020 году, компания за время существования выпустила более 20 сериалов, 10 полнометражных фильмов, 20 саундтреков и музыкальных альбомов.
Фото: Tiger Films
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