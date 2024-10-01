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В Казахстане снимут ремейк корейского фильма "Скандалисты"

Снимут в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 15:24 Фото: Tiger Films
Казахстанская продюсерская компания Tiger Films и крупнейший корейский производитель Big Ocean приступают к производству первого совместного проекта – полнометражного фильма под рабочим названием "Жап жас ата".

Комедия, режиссером которой выступит выпускница Нью-Йоркской академии киноискусств Алена Алмаз, является ремейком корейского хита "Скандалисты". В 2008 году фильм стал одним из самых кассовых в прокате Кореи, его посмотрело свыше 8 млн зрителей, а исполнители главных ролей получили множество наград.

Кастинг на главные роли в казахстанской версии идет полным ходом. Результат работы съемочной команды зрители увидят на больших экранах уже в следующем году – прокат запланирован на январь 2025 года.

Напомним, продюсерская компания Tiger Films является ведущим производителем кино в Казахстане. Основанная в 2021 году, за время своего существования под брендом Tiger Films вышло 30 картин, в числе которых комедии "Бойдақ күйеу – Женатый холостяк", "Байдың қызын аламын", "Бишарашки" и многие другие.

Big Ocean – южнокорейская компания, крупнейший производитель в индустрии развлечений, медиа и продакшна. Основанная в 2020 году, компания за время существования выпустила более 20 сериалов, 10 полнометражных фильмов, 20 саундтреков и музыкальных альбомов.

Снимут в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 15:24

Фото: Tiger Films

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