Жена Уилла Смита заявила о расставании пары

Джада Пинкетт-Смит сделала шокирующее заявление, сообщив журналистам, что семейная пара рассталась и романтических отношений между четой нет уже более семи лет, сообщает Zakon.kz.

В интервью одного из телевизионных шоу супруга Уилла Смита Джада Пинкет-Смит призналась в расставании, супруга кинозвезды отметила, что на развод официально они еще не подали, передает Pagesix.

Пинкер-Смит отметила, что за многие годы совместной жизни они сроднились и, более того, когда-то поклялись не разводиться.

"Мы действительно проделали огромную и трудную работу вместе. Мы глубоко и крепко любим друг друга, и хотим понять что это для нас двоих означает", – сообщила супруга Смита.

Она отметила, что в течение семи последних лет между парой нет романтических отношений и она поначалу восприняла пощечину, которой Уилл Смит наградил ведущего во время церемонии премии "Оскар", как игру.

Пинкер-Смит отметила, что за многие годы совместной жизни они сроднились и, более того, когда-то поклялись не разводиться.

Ранее казахстанские аналитики подвели итоги года и сообщили, что браки в Казахстане стали заключать реже. Показатель снизился на 3% в сравнении с прошлым годом.