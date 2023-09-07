Казахстанцы стали реже вступать в брак

В этом году в Казахстане поженилось меньше 54 тысяч пар – это на 3% ниже прошлогоднего показателя, сообщает Zakon.kz.

Если сравнивать с показателем, который был 10 лет назад, 2023 год отстает сразу на 30 %, пишет КТК.

Социологи считают, что такая тенденция связана с растущей урбанизацией и инфляцией. Содержать семью и покупать жилье становится все дороже. Что интересно, растет процент тех, кто заводят семьи после 35 лет.

Сейчас мужчины чаще всего вступают в брак в 31 год, а женщины – в 28.

"Время не стоит на месте, люди осознано к этому приходят. Мы давеча задавали вопрос: "Почему вот вы так вступаете в брак – подаете заявление после 30?" 32 года, что ли, парню. Он сказал: "Во-первых, нет жилья, во-вторых, кредиты, ну и потом, хочется подготовить себе почву и потом жениться", - говорит Гульзия Баимбетова, руководитель отдела РАГС Ауэзовского района Алматы.

Социологи считают, что молодые люди не спешат узаконить отношения прежде всего из-за инфляции и проблем с покупкой собственного жилья.

Материал по теме Подам на алименты: как в Казахстане взыскать долг по выплатам на содержание детей

Репродуктологи призывают казахстанских женщин поторопиться со вступлением в брак, так как, рожать после 30 для многих – задача не из легких. Из-за накопленных заболеваний переносить беременность, может быть сложнее, а у зародыша могут сформироваться различные патологии.