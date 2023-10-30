Костомаров не опускает руки, он опубликовал новое видео с тренировок

Прославленный российский фигурист Роман Костомаров, перенесший несколько ампутаций, опубликовал в соцсетях видео со своей тренировки, где он качает руки, сообщает Zakon.kz

"Не могу без Кача", – подписал Костомаров кадры в Instagram с упражнениями на руки.

Он отметил, что его голова отдыхает во время тренировок.

"Жмём дальше", – подытожил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Роману Костомарову успешно установили протез на правую ампутированную руку. И он впервые в своей новой жизни в новом протезе написал слово "Мама".

В январе 2023 года Костомарова госпитализировали в больницу из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Несмотря на тяжелое состояние, врачам удалось спасти Костомарову жизнь. Но спортсмен перенес несколько ампутаций на руках и ногах.