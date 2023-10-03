О чем написал Роман Костомаров с новым протезом

Впервые в своей новой жизни в новом протезе олимпийский чемпион Роман Костомаров написал слово "Мама", сообщает Zakon.kz

"МАМА… первое слово. Написал впервые в своей новой жизни", - отметил Костомаров в Telegram-канале.

Отметим, что Роману Костомарову успешно установили протез на правую ампутированную руку.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи.

Ранее Костомаров опубликовал видео, как плавает в бассейне после частичной ампутации конечностей.

В начале января 2022 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. В процессе лечения спортсмену ампутировали обе стопы и кисти рук.