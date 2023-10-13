Сын Рудковской и Плющенко защитил второй спортивный разряд

10-летний Александр Плющенко, сын предпринимателя Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

Об этом Плющенко сообщил на странице в Instagram 13 октября.

"Первый старт в сезоне! Два чистейших проката короткой и произвольной программы! Первый выполненный на соревнованиях тройной прыжок! Зажег и получил удовольствие от проката! Молодец, Саня, защитил второй спортивный разряд! Теперь уже ждем все твои тройные прыжки на следующих стартах!" Евгений Плющенко

Саша тренируется под руководством отца, а также Александра Абта и Артёма Значкова.

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Фигурным катанием он занимается с четырех лет, постоянно участвует в шоу Евгения Плющенко, исполняя главные детские роли.