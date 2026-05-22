13-летний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской неожиданно будет выступать за Азербайджан

13-летний Александр, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, будет представлять сборную Азербайджана по фигурному катанию, сообщает Zakon.kz.

О таком неожиданном событии в мире спорта стало известно 21 мая 2026 года.

"Федерация фигурного катания на коньках России утвердила переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана", – сообщил источник изданию ТАСС.

Стоит отметить, что юный спортсмен не входил в сборную России по фигурному катанию. На его счету есть выступления в турнирах, в некоторых он становился победителем без конкурентов – был единственным участником.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение по этому поводу. Она считает, что переход Плющенко связан с высокой конкуренцией в России.

"Это выбор его родителей. Они хотят, чтобы у парня было меньше конкуренции для попадания на чемпионаты мира и Европы, юниорские и взрослые. У нас она очень большая. Они профессиональные люди в этом вопросе. Если родители выбирают для него другую страну, значит, они о чем-то думают". Татьяна Тарасова

Евгений Плющенко также не остался в стороне и дал свое разъяснение изданию РИА Новости.

"Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии". Евгений Плющенко

Сам Плющенко-младший позднее прокомментировал смену спортивного гражданства. Он призвал к дружбе между странами и снятию ограничений в спорте.

"Для России его уход точно нельзя считать потерей. Зато для Азербайджана это довольно ценное приобретение – особенно если учитывать их желание создать конкурентную сборную. Вместе с Сашей федерация России одобрила переход в Азербайджан Веронике Жилиной – таким образом вопрос наличия сильной одиночницы в Баку закрыт. На повестку дня теперь наверняка ляжет тема создания сильной спортивной пары и подтягивания танцоров", – так заявил спортивный корреспондент издания РИА Новости.

Примечательно, что после громких заявлений, отец и сын сделали закрытыми свои аккаунты в Instagram.

Впрочем, это не первые обсуждения, связанные с фигуристами. Так, в апреле вокруг семьи Евгения Плющенко разгорелся скандал после интервью его старшего сына от первого брака. 19-летний Егор Ермак заявил, что звездный отец не оказывал ему финансовой поддержки.